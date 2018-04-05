وزير خارجية الإمارات: عدم وجود أي أطراف عربية بالاجتماع الثلاثي حول سوريا دليل على حالنا

أعرب وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عن استيائه من عدم حضور أي طرف سوري أو عربي، للاجتماع الثلاثي الروسي التركي الإيراني، حول سوريا.

وقال «قرقاش»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، إن «الاجتماع الثلاثي حول سوريا، والذي لم يضم أي أطراف سورية أو عربية، دليل صارخ على حال العالم العربي».

وأضاف أن «عودة الدور في التلاحم والتعاون والتواصل العربي، بعيدًا عن المحاور الإقليمية»، متابعًا: «دروس مؤلمة، لابد من أن نتعظ منها».

واستضافت العاصمة التركية أنقرة، اجتماعًا ثلاثيًا ضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني حسن روحاني؛ لبحث سبل حل الأزمة السورية.