ستوك يأمل في إمكانية عودة زوما وضيوف قبل مواجهة توتنهام

قال بول لامبرت مدرب ستوك سيتي المنتمي للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إن المدافع كورت زوما والمهاجم مامي بيرام ضيوف يمكن أن يتعافيا من الإصابة في الوقت المناسب قبل لقاء توتنهام هوتسبير يوم السبت.

وغاب زوما، المعار للنادي قادما من تشيلسي حامل اللقب، عن الهزيمة التي تلقاها الفريق مطلع الأسبوع الحالي أمام ارسنال 3-صفر بسبب إصابة في الركبة بينما تعرض ضيوف لكدمة وخرج وهو يعرج عقب مرور ساعة من بداية اللقاء.

وأضاف لامبرت للصحفيين يوم الخميس ”تدرب كورت هذا الصباح وهذا شيء ايجابي لكننا سنرى كيف ستكون حالته خلال 24 ساعة المقبلة. لم يتمكن مامي من التدريب بسبب إصابته بكدمة مطلع هذا الأسبوع“.

ويتعافى المهاجم ايريك مكسيم شوبو-موتينج من إصابة في أعلى الفخذ والمدافع كوستاس ستافيليديس من إصابة في أحد ضلوعه وتحوم الشكوك حولهما قبل زيارة فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو صاحب المركز الرابع لملعب ستوك.

وقال لامبرت ”شوبو-موتينج لا يزال مبتعدا ولا تزال هناك مشكلة أو مشكلتان بسيطتان بالنسبة له. لكن أكبر الشكوك تحيط بكورت ومامي حاليا...إنها فترة محبطة“.

ويحتل ستوك المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة من 32 مباراة وسيواجه مهمة صعبة للغاية لتأكيد على بقائه في الدوري الممتاز.