طارق حامد يرد على شائعات انتقاله الى الأهلي

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رد طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على الأخبار المتداولة خلال الفترة الأخيرة حول رحيله الى النادي الأهلي مستخدما الشرط الجزائي في عقده .

ونفى حامد بشكل قاطع هذه الشائعات مشددا على أنها لا أساس لها من الصحة مطلقا.

وقال ططارق حامد “قمت بالتجديد للزمالك خلال الأيام السابقة فكيف يتم هذا الأمر”.

وشدد طارق حامد على أن هذه الشائعات في هذا التوقيت الغرض منها إثارة البلبلة داخل صفوف الفريق .

وطمأن حامد جماهير الزمالك بعد حالة القلق المتواجدة لديهم بعد نشر هذا الأمر مؤكداً أنه متواجد داخل الفريق ويحترم جمهوره العظيم وأن هذا الأمر عاري تماما من الصحة .