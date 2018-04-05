المشاط: تأخر إصدار التأشيرة الإلكترونية يرجع للبنية التكنولوجية

قالت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن السبب في تأخر إصدار العمل بالتأشيرة الإلكترونية يرجع إلى البنية الأساسية التكنولوجيا التي لم تستكمل بعد.

وأضافت المشاط أنه لكي يتم البدء بهذا النظام "علينا التأكد من عدم إيقاف السائح في المطار بعد أن قام بالحصول على التأشيرة بهذا النظام"، مشيرة إلى أنه يتم الآن الإسراع باستكمال كافة المنظومة التكنولوجيا حتى يتم العمل بها بأسرع وقت.

وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماع، يوم الاثنين الماضي، لمتابعة مشروع تطوير منظومة المعلومات داخل مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية، بحضور وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطيران المدني، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية العمل على التوسع في استخدام التأشيرة الإلكترونية لتشمل كافة المنافذ والسفارات على عدة مراحل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية.

وبحسب وزير السياحة، فإن الوزارة تعمل حاليا على الانتهاء من ملف المتأخرات السابقة لملف الطيران العارض.