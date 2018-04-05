بركان في جنوب اليابان يثور ويقذف رمادا بارتفاع 5 آلاف متر

ثار بركان في جنوب اليابان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس وقذف بأعمدة كثيفة من الرماد على ارتفاع خمسة آلاف متر فوق فوهة البركان، وحذرت السلطات من تساقط الصخور البركانية وتدفقات الحمم البركانية.



ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار ناجمة عن أحدث ثوران في جبل شينموي على الحدود بين مقاطعتي كاجوشيما وميازاكي.



وثار بركان جبل شينموي في الساعة 0331 صباحا بالتوقيت المحلي (1831 مساء الأربعاء بتوقيت جرينتش)، مع وصول أعمدة من الرماد إلى خمسة آلاف متر، وهو أعلى مستوى منذ بدء ثوران البركان في أوائل مارس، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية اليابانية.



وقالت الهيئة إنها لاحظت قذف صخور بركانية على ارتفاع يصل إلى 1100 متر من فوهة البركان.



وأبقت الهيئة حالة التأهب عند المستوى 3 على مقياس من 5 درجات ، محذرة من أن المناطق الواقعة على بعد 3 كيلومترات من الفوهة البركانية يمكن أن تتعرض للصخور البركانية وتدفق الحمم البركانية.



وحدثت سلسلة من الثورانات لهذا البركان بين يناير ومارس 2011.



وتقع اليابان على ما يسمى بحزام النار بالمحيط الهادي، وهي منطقة معروفة بالنشاط الزلزالي والثوران البركاني. ويوجد في اليابان أكثر من 100 بركان نشط.