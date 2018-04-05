البريد يبدأ في تحصيل مصاريف الحج علي مستوي الجمهورية

بدأت الهيئة القومية للبريد تقديم خدمة تحصيل مصاريف الحج لهذا العام عبر مراكز الخدمات البريدية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية باستخدام أحـدث الأنظمة والأجهزة الإلكترونية المتطـورة فى إطار سعي البريد المصري، نحو تطوير الخدمات الجماهيرية للمواطنين، واستحداث خدمات جديدة تلبي احتياجات المواطنين.

قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أنه في إطار دعم خطط الدولة فى التسهيل على المواطنين وحرص الهيئة علي تطوير منظومة الخدمات المقدمة للعملاء يقدم البريد المصري هذا العام خدمة تحصيل مصاريف الحج من ضيوف الرحمن الفائزين فى قرعة الحج عبر مراكز الخدمات البريدية على مستوى الجمهورية.

وأشار عصام الصغير إلى أنه باستخدام الرقم القومي وعن طريق الربط الإلكتروني المؤمن الذي تم بين الهيئة ووزارة الداخلية يتم استرجاع بيانات المواطن وبيانات المرافقين له والمبلغ المستحق سداده موضحاً ان بعد تسديد المصروفات يحصل المواطن على إيصال بالمبالغ المدفوعة ويتم إخطار وزارة الداخلية لحظياً بتسديد المواطن المصاريف لاستكمال باقي الإجراءات.

وأضاف عصام الصغير أنه تم تقديم هذه الخدمة الجديدة باستخدام أحـدث الأنظمة والأجهزة الإلكترونية المتطـورة مما يؤدى إلى سرعة تقديم الخدمة وتوفير الوقت والجهد على العملاء ليكون البريد المصري الاختيار الأول للمواطنين، وليصبح منصة لتقديم الخدمات الحكومية.