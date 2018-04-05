«الإفتاء»: شم النسيم عادة مصرية ليس فيها ما يخالف الشرع

مع اقتراب احتفال المصريين بأعياد الربيع، أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن «شم النسيم عادة مصرية ومناسبة اجتماعية، ليس فيها شيء من الطقوس المخالفة للشرع، ولا ترتبط بأي معتقد ينافي الثوابت الإسلامية».

وأضافت «الإفتاء»، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الخميس، «يحتفل المصريون جميعًا في هذا الموسم بفصل الربيع، من خلال الترويح عن النفس، وصلة الأرحام، وزيارة المتنزهات، وممارسة بعض العادات المصرية كتلوين البيض، وأكل السمك، وكلها أمور مباحة شرعًا».

وأوضحت أن «بعض هذه العادات يحث عليها الشرع الشريف، كصلة الأرحام، وبعضها من المباحات التي يثاب الإنسان على النية الصالحة فيها، كالتمتع بالطيبات، والاستعانة على العمل بالاستجمام».