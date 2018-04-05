رئيس جامعة المنيا يكرم البعثة الألمانية في ختام مرحلتها الأولى بمنطقة تونا الجبل

• رئيس الجامعة يناقش اتفاقية تعاون فى مجال الآثار مع جامعة «ديبول» الأمريكية

قام الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا باستقبال الدكتور اسكوت باكينج الأستاذ بجامعة ديبول شيكاجو الولايات المتحدة الأمريكة لمناقشة اتفاقية تعاون مشترك مع رئيس جامعة المنيا وتتضمن الاتفاقية تعاون في الأبحاث العلمية والمشاريع والتدريبات الطلابية.

كما قام رئيس الجامعة بتكريم البعثة الاثرية الألمانية ممثلاً عنها الدكتورة هيكا بفوند، وفريدريكا الأستاذتين بجامعة هيلدسهايم الألمانية، بعد أن تم عرضهم لنتائج المرحلة الأولي من بروتوكول التعاون بين جامعة المنيا ومتحف وجامعة هيلدسهايم بألمانيا، حيث قاموا بعرض نتائج تدريب طلاب جامعة المنيا في دولة ألمانيا وبمنطقة تونا الجبل بالمنيا وتسليم شهادات التخرج للطلاب المتدربين بعد نجاح المرحلة الأولى والتى استمرت لمدة 5 سنوات، والوقوف على استمرارية بروتوكول التعاون بين الجامعة وجامعة هيلدسهايم بألمانيا، وذلك بعد الزيارة التى قام بها رئيس الجامعة بمنطقة العمل بتونا الجبل والتى أثنى خلالها على مستوى الطلاب المتدربين واظهارهم الوجه الحضارى لمحافظة المنيا وآثارها.

ومن جانبه أشار الدكتور حسين محمد على أستاذ الآثار بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، ومنسق البعثتين بتونا الجبل وبني حسن، بأن البعثة الألمانية قامت بترميم البيوت الجنائزية بمنطقة تونا الجبل، كما قام الطلاب المرممين بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا بتثبيت الاعمدة حول مقبرة بيتوزيريس بعد اكتشافها، لافتاً بأنه تم مناقشة تجديد العمل بالمنطقة لمدة 3 سنوات كمرحلة ثانية وتوفير الدعم اللازم للمشروع.