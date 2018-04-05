«قومي للمرأة»: تخصيص غرفة عمليات لتلقى شكاوى التحرش خلال احتفالات القيامة وشم النسيم

أعلنت رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي تخصيص غرفة عمليات لتلقي شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع، وذلك خلال الاحتفال بعيد القيامة المجيد واحتفالات شم النسيم يومي الأحد والإثنين المقبلين.

وأضافت مرسي - في تصريح اليوم الخميس - أن ذلك يأتي سعيا من المجلس لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وسيتم تلقي الشكاوى على الخط الساخن رقم 15115 أو عبر إرسال الصور والرسائل على تطبيق (الواتس أب) على الأرقام 01007525600 / 01099299191.

ولفتت إلى قيام محامي مكتب شكاوى المرأة بالمجلس بالنزول الميداني ومرافقة قوات الشرطة خلال الحملات الأمنية لضبط وقائع التحرش، كما تعمل الغرفة أيضا على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات في حالة الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية، مؤكدة تعاون المجلس المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية.