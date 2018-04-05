حبس تاجر فسيخ 4 أيام حاول ترويج كميات فاسدة خلال شم النسيم بأسيوط

أمر أحمد علي عبدالعال وكيل نيابة أبوتيج بإشراف المستشار أحمد عاطف غوش مدير النيابة، بحبس المدعو سيد .ز.م، صاحب وتاجر محلات فسيخ بمدينة أبوتيج، أربعة أيام، على ذمة التحقيقات وإعدام المضبوطات الفاسدة، وتحريات مباحث التموين.

كانت معلومات وردت للرائد محمد الشريف معاون مباحث التموين تفيد قيام المتهم بتخزين كميات كبيرة من الفسيخ الفاسد لترويجها على المواطنين خلال موسم أعياد الربيع "شم النسيم" مستغلا الإقبال الشديد من المواطنين علي شراء الفسيخ وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع إدارة تموين أبوتيج بحضور خالد عبدالعظيم مفتش التموين بالإدارة تمكنت الحملة من ضبط عدد 84 صفيحة تزن بإجمالي 1680 كيلو غير صالحة للاستهلاك الآدمي حيث تبين من المعاينة والفحص الخارجي بمعرفة مفتشي الأغذية بصحة أبوتيج أن صفائح الحاوية غير مخصصة لحفظ الاسماك وانها غير مغلقة بها كميات صدئ اختلطت بالاسماك كما انها تحتوي علي ديدان وحشرات مختلفة بالانسجة والخياشيم نتيجة سؤء حالة التخزين مما نتج عنه عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي وتعرض حالة من يتناولها للتسمم.

تحرر محضر بالواقعة رقم 2691 جنح قسم ابوتيج وبالعرض علي النيابة العامة امرت بحبس المتهم

من ناحية اخري قال المهندس احمد حسن مدير تموين ابوتيج انه تم تشكيل لجنة بمعرفة التموين والوحدة المحلية بابوتيج وقسم الشرطة وقسم الاغذية بالادارة الصحة لتنفيذ قرار النيابة العامة باعدام المضبوطات وحرقها ودفنها بالمدفن الصحي المخصص.