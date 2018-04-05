«مدبولي»: 1840 وحدة يتم تنفيذها بمحافظة سوهاج بمشروع الإسكان الاجتماعي

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، إن الوزارة تتولى تنفيذ 1840 وحدة سكنية كاملة المرافق بمشروع الإسكان الاجتماعي بمراكز محافظة سوهاج المختلفة.

وأوضح الوزير، في بيان اليوم الخميس، أن ديوان عام الإسكان بالوزارة قام بالتواصل مع جميع المحافظات، وحصر مساحات الأراضي المتاحة والمتوافرة والصالحة لإقامة المشروعات السكنية عليها، ودراستها، وبيان مدى ملاءمتها، وعمل المسوح المطلوبة وتحديدها، بالتعاون مع المحافظين، ومديريات الإسكان بالمحافظات، ومحاولة تحقيق أعلى استفادة من جميع مساحات الأراضي المتاحة، ومدى إمكانية توفير الخدمات، والمرافق (كهرباء – ماء – صرف صحي – غاز – تليفونات – غيرها)، حسب طبيعة كل موقع على حدة، وذلك في مشروع الإسكان الاجتماعي بمراحله المختلفة، والتي تعدت 120 ألف وحدة سكنية داخل المحافظات، مما يُعد قيمة عقارية ممتازة، وانتصارا كبيرا على تحديات العمل بالمحليات.

ومن جانبه، قال رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان المهندس محمد هشام درويش: تتوزع الوحدات على الأماكن التالية بمحافظة سوهاج، 600 وحدة (25 عمارة) بالمرحلة الأولى (360 وحدة بحي الكوثر أرض حمام السباحة، و72 وحدة بعرابة أبوالدهب، و72 وحدة بجهينة الغربية، و48 وحدة بنجع حوا 1، و24 وحدة بنجع حوا 2، و24 وحدة بالعتامنة)، و712 وحدة (32 عمارة)، بالمرحلة الثانية (48 وحدة بتل الزوكي بمركز طما، و60 وحدة بعرابة ابو دهب، بمركز نجع همام، و24 وحدة بالعزبة المستجدة بمركز طما، و40 وحدة بنجع الحويج بمركز جهينة، و24 وحدة بالشوكة بحري بمركز طما، و20 وحدة بالحريرية البحرية بمركز طهطا.

وأضاف درويش، أن الوحدات تتوزع أيضا على: 12 وحدة بخارفة بمركز المنشأة، و20 وحدة بالشيخ زين الدين بمركز طهطا، و24 وحدة بالغريزات بمركز السمارنة، و12 وحدة بأقصاص بمركز المراغة، و60 وحدة بنزة المحزمين بمركز جهينة، و24 وحدة بأرض المشتل بمركز سوهاج، و72 وحدة بالعزيزات بمركز المراغة، و40 وحدة بكوم الجرون بمركز جهينة، و96 وحدة باولاد عزاز بمركز سوهاج، و40 وحدة بنجع حميد بمركز جهينة، و96 وحدة بأولاد عزاز بمركز سوهاج)، و528 وحدة (22 عمارة) بالمرحلة الثانية بحي الكوثر (48 وحدة خلف نادي المطاحن رقم (3.1) موقع (A) (خلف المخيم السياحي).

كما تتوزع الوحدات على: 48 وحدة خلف نادي المطاحن رقم (8.6) موقع (B) (خلف المخيم السياحي)، و48 خلف نادي المطاحن رقم (8.6) موقع (C) (خلف المخيم السياحي)، و48 وحدة خلف نادي المطاحن رقم (8.6) موقع (D) (خلف المخيم السياحي)، و48 وحدة خلف نادي المطاحن موقع (A) (خلف المخيم السياحي)، و48 وحدة خلف نادي المطاحن رقم (5.3) موقع (B) (خلف المخيم السياحي)، و48 وحدة خلف نادي المطاحن رقم (3.1) موقع (C) (خلف المخيم السياحي)، و48 وحدة نموذج ( A ) خلف مدرسة المناهل 2 رقم ( 1، 2 )، و48 وحدة نموذج (B ) خلف مدرسة المناهل 2 رقم ( 1، 2 )، و48 وحدة خلف مدرسة المناهل 2 رقم ( 1، 2 )، و48 وحدة بجوار المرحلة الثانية موقع (1،2).

وأكد رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية، أن التنسيق مع المحافظات يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق طلبات المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات، موضحا أن وزارة الإسكان لا تقتصر مشروعاتها على المدن الجديدة فقط، بل تمتد لتشمل جميع المحافظات، لتحقيق استدامة العمران، والربط بين الكيانات الحضرية في مختلف درجاتها ومستوياتها، وتلبية احتياجات مواطنيها على قدر ما تتيحه البيئة المحيطة من إمكانيات، لترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية.