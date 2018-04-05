الفاو: ارتفاع أسعار الأغذية عالميًا فى مارس بقيادة القمح والذرة

ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لأسعار السلع الغذائية فى مارس الماضى نتيجة الارتفاع فى أسعار الحبوب ومنتجات الألبان.

وبحسب تقرير من المنظمة، اليوم، ارتفع المؤشر بنسبة 1.1% إلى 172.8 نقطة مقارنة بفبراير، وبارتفاع بنسبة 0.7% مقابل مارس من عام 2017.

وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار الذرة والقمح ومعظم منتجات الألبان تجاوز تأثير الانخفاض فى أسعار السكر ومعظم الزيوت النباتية.

ويراقب مؤشر الفاو الأسعار فى الأسواق العالمية لخمس مجموعات من السلع الغذائية الرئيسية.

و سجل انتاج الحبوب عالميا رقما قياسيا فى 2017، حيث وصل إلى ما يقارب 2,646 مليون طن، أى بزيادة بلغت 33 مليون طن عن 2016. وعلى الرغم من ذلك، تتوقع الفاو هذا العام أن ينخفض انتاج الذرة والقمح فى العالم استنادا إلى تنبؤات مبكرة.

وارتفعت أسعار القمح فى الغالب بسبب المخاوف من ظروف الطقس، التى تشمل موجات الجفاف المطولة فى الولايات المتحدة الأمريكية والظروف الرطبة الباردة فى أجزاء من أوروبا. وقد ازدادت حدة ارتفاع أسعار الذرة نتيجة مزيج من الطلب العالمى القوى عليها وتوقعات بتدهور المحصول فى الأرجنتين.

وارتفع مؤشر الفاو لأسعار منتجات الألبان بنسبة 3.3% فى مارس حيث تسبب الطلب العالمى القوى بارتفاع أسعار الزبدة والجبن وبودرة الحليب كامل الدسم.

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار السكر بنسبة 3.4% ليسجل تراجعا بمقدار 27.5% مقارنة بشهر مارس 2017، نتيجة توفر كميات كبيرة من الصادرات.

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية نتيجة لانخفاض أسعار زيت الصويا وزيت اللفت وزيت دوار الشمس، فى حين ارتفعت أسعار زيت النخيل، بسبب توقعات استئناف الاتحاد الأوروبى استيراد وقود الديزل الحيوى القائم على زيت النخيل من إندونيسيا.

أما مؤشر الفاو لأسعار اللحوم فلم يتغير كثيرا منذ شهر فبراير، حيث انخفضت أسعار لحوم البقر وارتفعت أسعار لحوم الأغنام والخنازير على خلفية الطلب القوى على الواردات، ولا سيما من الصين.