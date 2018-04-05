روسيا ترجح انتقال أبو بكر البغدادي من سوريا للعراق

رجح الجيش الروسي أن زعيم ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية ( داعش) الإرهابي، أبو بكر البغدادي، لم يعد موجودا في سوريا.

وقال إيجور كوستيوكوف، نائب رئيس قسم الاستطلاع التابع لرئاسة أركان الجيش الروسي: "البغدادي موجود على الأرجح في العراق".

غير أن المسؤول العسكري الروسي أكد أيضا في تصريحه لوكالة أنباء انترفاكس الروسية اليوم الخميس،في موسكو أن مكان البغدادي غير معروف على وجه الدقة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت العام الماضي أن زعيم داعش قتل في غارة جوية للجيش الروسي بالقرب من مدينة الرقة. غير أن مقتل زعيم التنظيم الإرهابي لم يتأكد أبدا بشكل نهائي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد تحدث هو الآخر عن معلومات عن تأكيد قيادات في داعش مقتل زعيمهم البغدادي، وطالما ترددت إشاعات بأن البغدادي أصيب بل وربما قتل خلال هجمات ولكن تأكد فيما بعد خطأ هذه الأنباء.