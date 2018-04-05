المحكمة العليا البرازيلية ترفض طلب «دا سيلفا» البقاء خارج السجن

رفضت المحكمة العليا البرازيلية طلب الرئيس الأسبق لويس إناسيو لولا دا سيلفا بالبقاء خارج السجن خلال الاستعدادات لخوض انتخابات الرئاسة في أكتوبر القادم.



ويمكن أن يؤدي الحكم إلى سجن لولا في نفس اليوم، ويكاد يكون من المستحيل له أن يسعى للترشح لفترة رئاسة ثالثة في انتخابات 7 أكتوبر، التي كان من المتوقع أن يفوز بها بسهولة.



وقال محامو لولا إنه لا يجوز سجنه قبل استنفاد جميع الطعون المحتملة ضد إدانته بالفساد. ورفض القضاة المرافعات بأغلبية 6 أصوات مقابل 5.



وأدين لولا (72 عاما) بالفساد وغسل الأموال في يوليو.



وأكدت محكمة في بورتو أليجري الحكم الصادر ضده في يناير وزادت حكم السجن من تسع سنوات ونصف إلى 12 سنة وشهر واحد.