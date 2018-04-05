بدأت فرقة أتشيه بيروين الإندونيسية، قبل قليل، عرضها الفني بحكاية أتشيه على مسرح أوبرا دمنهور ضمن فعاليات مهرجان دمنهور السادس للفولكلور.

وتعد فرقة أتشيه للفنون الشعبية تابعة لمدينة بيروين بمحافظة اتشيه الإندونيسيه وهي الأم لجميع الفرق الفنية في المدينة، وتقع اتشيه في جزيرة سومطرة التي هي واحدة من أكبر خمس جزر بالارخبيل الإندونيسي وتشتهر هذه المدينة بصفة عامة بتقاليدها الإسلامية وتقوم المنظمة بعرض أنواع مختلفة من الفنون الشعبية الاندونيسية وأهمها رقصة رانوب لامبوان ورقصة رفاعي اتشيه، وحكاية اتشيه ليمين رومبا.

كانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، افتتحت، الجمعة الماضي، فعاليات الدورة السادسة من مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور، وتستمر فعاليات المهرجان علي مدار 9 أيام بمشاركة 18 فرقة من 10 دول عربية وأجنبية هي: "مصر، نيجريا، إندونيسيا، فيتنام، الصين، سيريلانكا، البرازيل، لبنان، الأردن، تونس".