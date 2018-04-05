أمازون تحظر إعلانات «ضللت» العملاء بشأن عروض توفير

حظرت أمازون أربعة إعلانات لأجهزة إلكترونية لـ "تضليلها العملاء" بشأن عروض توفير محتملة عن شراء الأجهزة.

وروجت الإعلانات، منذ يوليو/تموز 2017، إمكانية توفير 300 جنيه استرليني عند الشراء، مقارنة بأسعار التجزئة الموصى بها.

ودعمت "هيئة معايير الإعلان" في بريطانيا الشكاوى من أن أسعار التجزئة الموصى بها مضللة ولا أساس لها من الصحة.

واعترفت أمازون بأن أحد الإعلانات كان "خطأ"، لكنها قالت إن الأسعار الأخرى كانت تتطابق معه قوائم المنتجات على المواقع الأخرى.

وأبرزت الإعلانات إمكانية توفير 220 جنيها استرلينيا عند شراء تلفزيون إل جي الذكي، و193 جنيها استرلينيا على شاشة فيوسونيك، و300 جنيه استرليني على لاب توب إم إس آي، و185 جنيها استرلينيا على فرشاة أسنان فيليبس الإلكترونية.

وتلقى كل إعلان منهم شكوى واحدة.

وقالت أمازون إن التوفير المعروض على تلفزيون إل جي حُسب خطأ، لكنها أضافت أن أسعار التجزئة الموصى بها في الإعلانات الثلاثة الأخرى كانت مشابهة للأسعار المعروضة على مواقع بيع التجزئة الأخرى، أو عرضها تجّار على سوق أمازون.

ورفضت هيئة تنظيم الإعلانات في بريطانيا دفوع أمازون، ودعمت الشكاوى من أن الإعلانات الأربعة كانت "مضللة" و"لا أساس لها من الصحة".

وأضافت الهيئة أن الزبائن سيفهمون أن إشارة "سعر التجزئة الموصى به" يعني أن المنتج المعلن عنه يباع بوجه عام بهذا السعر المنصوص عليه في أنحاء السوق.

أدلة غير كافية

ومع ذلك، تحققت الهيئة من أسعار الشاشة، التي أدرجت بسعر التجزئة الموصى به عند 752 جنيها استرلينيا، لكنها كانت مطروحة للبيع عند 559 جنيها استرلينيا، التي بيعت بها خلال الأسابيع الست الماضية.

وتوصلت إلى أن الشاشة بيعت بالسعر الأعلى على مدار تسعة أيام، ثم بالسعر الأدنى على مدار 14 يوما، ثم مرة أخرى بالسعر الأعلى ليومين، وبعد ذلك بيعت بالسعر الأدنى على مدار 16 يوما.

وقالت هيئة معايير الإعلان إن التقلبات في السعر "لا تثبت أن أمازون باعت المنتج بوجه بالسعر الأعلى."

وكشفت الهيئة عن تضارب في أسعار التجزئة الموصى بها للمنتجات الأخرى.

وقالت هيئة معايير الإعلان في بيان: "أبلغنا أمازون بأن تتأكد من أن إشارات أسعار التجزئة الموصى بها في المستقبل تعكس السعر الذي يباع به المنتج المقصود بوجه عام، وأن تتأكد من أن لديها أدلة كافية ضمان عروض التوفير."

وقال متحدث باسم أمازون: "عملاؤنا يأتون إلى أمازون ويتوقعون إيجاد أسعار منخفضة وعروض مذهلة، ونحن نعمل بكل جهد لتوفير الميزتين طوال العام."