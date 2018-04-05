برتوكول تعاون بين المستشفى السعودي الألماني والهانوف للسياحة

أعلنت المستشفى السعودي الألماني عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة الهانوف للسياحة بهدف تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى الراغبين فى العلاج فى مصر.

وتعد المستشفى السعودي الألماني من أهم المستشفيات الرائدة في تقديم الرعاية الصحية داخل مصر، كما تعد شركة الهانوف من أهم الشركات العاملة بالسياحة داخل مصر وخارجها و تملك خبرة كبيره في مجال السياحة العامة و الدينية.

يهدف هذا التعاون في مجال السياحة العلاجية إلى تنشيط هذا المجال داخل مصر الذى يحتاج لتعاون جميع الجهات ذات العلاقة للحفاظ على مكانة مصر كمركز اقليمي للرعاية الصحية، ويتعاون فريق السياحة العلاجية في المستشفى السعودي الألماني وشركة الهانوف معا لدعم احتياجات المرضى وتيسير احتياجات الأفراد الراغبين بالحصول على أفضل الخدمات الطبية ذات المعايير العالمية و بأسعار تقل كثيرا عن الدول المنافسة.

من جانبه أكد الدكتور محمد حبلص المدير التنفيذي للمستشفى أن مصر ستصبح قبلة السياحة العلاجية في الفترة القادمة بفضل التطور الكبير في هذا النشاط وتوجيه استثمارات كبيرة هدفها دعم وتنشيط السياحة العلاجية وتوجه القيادة السياسية لدعم هذا المجال والمجهودات المبذولة من لجنة السياحة العلاجية بقيادة وزير الصحة.

كما أضاف أن مصر كنزا كبيرا للمستثمرين في مجال الطب والسياحة العلاجية لما تتمتع به من خيرات و انها لا تزال بكرا في هذا النشاط.

وتابع أن هذا التعاون يأتي كخطوة نحو تحقيق أهداف وزارة الصحة لعودة مصر كقبلة طبية لجميع دول المنطقة.