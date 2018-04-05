خلاف في البرلمان العربي حول إدانة الاعتداء التركي على سوريا

نشب خلاف داخل البرلمان العربي الذي عقد جلسته الختامية لمؤتمره الـ27، مساء الخميس بالقاهرة، حول إدانة التدخلات الخارجية في الشؤون العربية واعتداء دول أجنبية وإقليمية على سيادتها.

وظهر الخلاف في جلسة البيان الختامي، عند تلاوة فقرة تدين التدخل الخارجي في الدول العربي، وعلى وجه الخصوص التدخل الإيراني في اليمن والبحرين واحتلال الجزر الإماراتية، والتدخلات التركية في العراق وسوريا، إلا أن قطر والسودان والجزائر، رفضوا ذكر اسم تركيا واعتدائها على سيادة سوريا، بينما طلبت دولة العراق شطب اسم سوريا من الفقرة باعتبارها غائبة عن الجلسة.

وقال رئيس البرلمان السوداني: «نرفض ولسنا فقط نتحفظ، على أي ذكر لتدخل تركيا في هذا البيان، والسودان مع تركيا قلبًا وقالبًا فيما تقوم به، ونرفض رفضًا باتًا أن تذكر تركيا وكأنها معتدية على الدول العربية لأنها ليست كذلك».

من جانبه قال رئيس البرلمان الأردني، إن بيان الاجتماع الماضي للمجلس قبل شهر استنكر الهجوم على أي دولة عربية، مع الأخذ في الاعتبار العلاقات التي تربط الدول العربية بدول إقليمية، مضيفًا أنه يجب إدانة التدخل الأجنبي في أي دولة عربية.

وقال سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب وممثل الوفد المصري، إنه يجب رفض أي تدخل أجنبي أو إقليمي في الشؤون العربية أو الاعتداء على أراضيها، بينما وافقه رئيس الوفد السوداني، بتعميم رفض التدخل الأجنبي دون ذكر اسم أي دولة.

وذكر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري والذي تسلم رئاسة البرلمان العربي، اليوم، أنه لا يمكن إغفال ذكر المعتدي على أي دولة عربية لا تبادر بالاعتداء، وفقًا للقانون الدولي وتوثيق الوقائع، ولاسيما الاعتداءات الحوثية المدعومة من إيران على أراض المملكة العربية السعودية، التي تتكرر يوميًا، وتدخلها في اليمن واحتلال جزر إيرانية، مستطردًا: «إذا أخذنا بقاعدة عدم إدانة الاعتداء على دولة عربية غائبة، فإن ذلك قد يرتد على أي دولة قد تكون غير حاضرة في توقيت معين».

وتابع: «نحن منظمة عربية بامتيار وبالتالي لا ندافع عن تدخلات أي دولة أخرى في شؤوننا العربية، وأنا استعجب أن يكون هناك صوت داخل الجسد العربي يدافع عن تدخل دولة أخرى في شؤون الدول العربية، ولو أخذنا بهذا المعيار قد يرتد على أي دولة».