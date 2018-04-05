قال محمد فتحي، الكاتب الصحفي وأحد أصدقاء الأديب والروائي الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، إن «توفيق» ليست له أية انتماءات سياسية، مؤكدًا أن كتاباته إنسانية في المقام الأول.



وأضاف «فتحي»، خلال لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، اليوم الخميس، أن تحويل بعض كتاباته إلى أعمال سينمائية كان ضمن أحلامه، لكنه لم يتتحق، موضحًا أن الدكتور أحمد خالد توفيق لم يدخل ما وصفها بـ«الحظيرة»، وهو ما أدى إلى انتقاد البعض له، حسب تعبيره.



وتابع أن هناك حالة تجاذب بعد وفاته نتيجة الاستفزاز من مشهد جنازته الذي بدا وكأنه «مظاهرة شعبية»، مضيفًا: «بدلًا من أن نتكلم عن أعماله أو تكريمه لأنه لم يأخذ حقه من التكريم الرسمي، والذي لم يكن يحتاجه، إلا أنه أخذ حقه أضعاف ذلك من القارئ».



وأكد أن أعماله باقية وكذلك تلاميذه، مشددًا على ضرورة البحث عن المواهب الأدبية العديدة والتي لا تظهر في الصورة الإعلامية، بقوله: «هناك شخصيات تستحق أن تظهر».



وتُوفي الكاتب والروائي، أحمد خالد توفيق، الاثنين الماضي، عن عمر يناهز الـ55 عامًا، إثر أزمة صحية ألمت به، وشيعت جنازته ظهر الثلاثاء، من مسجد «السلام»، بطنطا، ومن المقرر أن يُقام عزاء «توفيق»، مساء اليوم الخميس المقبل، بدار مناسبات طنطا.