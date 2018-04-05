تعرف على أفضل تشكيل في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

أسفرت جوائز الأفضل في البطولة الإفريقية للكرة الطائرة للرجال، التي فاز بها فريق الأهلي، عن فوز لاعبي الأهلي بثلاث جوائز من ست.

وفاز الأهلي ببطولة الأندية الإفريقية للكرة الطائرة للرجال بعد الفوز على طلائع الجيش 3-صفر، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على صالة الأمير عبد الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، في ختام البطولة التي نظمها الأهلي على مدار الأيام الماضية، واختتمت منذ قليل.

وحصل عبد الله عبد السلام، لاعب الأهلي، على لقب أفضل لاعب في البطولة. فيما نال محمد عادل، لاعب الأهلي، لقب أفضل حائط صد. والثالثة كانت لأحمد سعيد، لاعب الأهلي، ونال لقب أفضل ضارب.

والجوائز الثلاث الأخرى فاز بها كل من: أحمد صلاح، لاعب طلائع الجيش، أفضل إرسال. وأدهم أسامة، لاعب سموحة، فاز بلقب أفضل استقبال. و داغانا عبد الرحمن، لاعب السويحلي الليبي، فاز بلقب أفضل معد.