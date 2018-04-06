أرسنال وأتلتيكو مدريد يطرقان أبواب المربع الذهبي للدوري الأوروبي

اقترب فريقا أرسنال الانجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني من التأهل للدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

تغلب أرسنال 4 / 1 على ضيفه سيسكا موسكو الروسي، في حين فاز أتلتيكو 2 / صفر على ضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي اليوم الخميس في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية.

في المقابل، حقق لاتسيو الإيطالي فوزا هاما 4 / 2 على ضيفه سالزبورج النمساوي، فيما فاز لايبزج الألماني 1 / صفر على ضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

قدم أرسنال أحد أقوى عروضه هذا الموسم، وتلاعب بمنافسه الروسي خاصة في الشوط الأول، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من حجز بطاقة العبور للمربع الذهبي في البطولة.

افتتح الويلزي آرون رامسي التسجيل مبكرا لأرسنال في الدقيقة التاسعة، قبل أن يتعادل أليكسندر جولوفين لسيسكا في الدقيقة 15.

عاد أرسنال للتقدم مجددا، بعدما سجل أليكسندر لاكازيتي الهدف الثاني في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، فيما أضاف رامسي الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 28.

أحرز لاكازيتي الهدف الرابع لأرسنال وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 35، فيما فشل الفريق الملقب بـ(المدفعجية) في إضافة أهداف بعدما تبارى نجومه في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم في الشوط الثاني.

في العاصمة الإسبانية مدريد، لم يجد أتلتيكو أدنى صعوبة في التغلب على سبورتنج لشبونة بثنائية حملت توقيع كوكي، الذي أحرز الهدف الأول في الثانية 22، مسجلا أحد أسرع الأهداف في تاريخ البطولة، وأنطوان جريزمان في الدقيقة 40.

على الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما، حقق لاتسيو فوزا مثيرا 4 / 2 على سالزبورج.

بادر سيناد لوليتش بالتسجيل للاتسيو في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك فالون بيريشا التعادل للضيوف في الدقيقة 30 من ركلة جزاء.

أعاد ماركو بارولو التقدم للاتسيو مرة أخرى بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 49، لكن تاكيومي مينامينو أحرز هدف التعادل لسالزبورج في الدقيقة 71.

لم يهنأ الضيوف بهدف التعادل كثيرا، بعدما أحرز لاتسيو الهدفين الثالث والرابع عن طريق فيليب أندرسون وتشيرو إيموبيلي في الدقيقتين 74 و76.

انتزع لايبزج فوزا ثمينا 1 / صفر من ضيفه أولمبيك مارسيليا.

يدين الفريق الألماني، الذي يشارك هذا الموسم في المسابقات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه، بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى نجمه تيمو فيرنر، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 45.