ليبيا تأمل في رفع الإيقاف من الفيفا

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تأمل ليبيا في أن تسفر زيارة تستمر لثلاثة أيام لوفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن رفع الإيقاف عن البلد المضطرب لاستضافة مباريات دولية.

شعار الفيفا على مقره في زوريخ بسويسرا في صورة بتاريخ 26 سبتمبر ايلول 2017. تصوير: ارند فيجمان - رويترز.

وتابع الوفد مباراة بالدوري الليبي في طرابلس يوم الأربعاء وقام بجولة تفقد خلالها منشآت الاستاد ضمن مساعي ليبيا لإقناع الاتحاد الدولي برفع الإيقاف الساري منذ خمس سنوات.

وذكر الاتحاد الليبي في بيان ”سيفحص الوفد الوضع الأمني في ليبيا لذا يمكنه نقل صورة ايجابية للفيفا والمساعدة في رفع الإيقاف الساري منذ 2013“.

واضطرت أندية ليبية تنافس في افريقيا إضافة للمنتخب الوطني لخوض مبارياتهم بدول أخرى مثل مصر وتونس ومالي بعد فرض الإيقاف.

وتم فرض حظر مبدئي في 2011 خلال الانتفاضة التي أدت للإطاحة بمعمر القذافي ليتم رفع الحظر بشكل مؤقت في 2013 قبل أن يعاد فرض الإيقاف من جديد.

ومنذ انتخابات متنازع عليها جرت عام 2014، انقسمت ليبيا بين فصائل سياسية وعسكرية متنافسة في شرق البلاد وغربها.