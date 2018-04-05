إحالة شقيقين وأمهما لجنايات المنيا لرفضهم تسليم سيدة ميراثها

أحالت نيابة مركز مطاي شمال محافظة المنيا 3 متهمين لمحكمة الجنايات وتحديد أولى جلسات محاكمتهم في 23 من شهر يونيو المقبل، وذلك لامتناعهم عن تسليم سيدة ميراثها.

كانت م. س، مدرسة، وتقيم بمركز مطاي، قد تقدمت بشكوى إلى النيابة العامة لتضررها من شقيقيها و.س، ا.س، ووالدتها ع. غ، بالامتناع عن إعطائها حقها في ميراث والدها.

وعلي الفور طالبت النيابة تحريات البحث الجنائي التي جاءت مطابقة للشكوى التي تقدمت بها الشاكية. فأمرت النيابة بإحالة المتهمين الثلاثة لمحكمة الجنايات وتم تحديد أولى جلسات محاكمتهم يوم 23 يوينو لعام 2018.

واكد احمد عيد، طلب دفاع المجني عليها ان تلك الواقعه تعد الالولي علي مستوي محافظه المنيا في الاستناد الي القانون الجديد للمواريث والذي تشريعه في 30 - 12 - 2017، والذي جاء لوضع حل جذري لمشكلات الميراث خاصه المرأة في الصعيد والتي لاتحصل علي حقها الشرعي في الميراث الي الان وان هذا القانون جاء منصفا لها.