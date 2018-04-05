الإسكان: مد فترة استكمال سداد جدية الحجز للفائزين بالمرحلة الأولى بمشروع «سكن مصر»

قال المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إنه تمت الموافقة على مد فترة استكمال سداد جدية الحجز (20 % + 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء، من قيمة الوحدة)، لمدة أسبوعين محملة بالأعباء، وذلك للفائزين بالمرحلة الأولى بمشروع "سكن مصر"، والتي تم إجراء القرعة العلنية لها خلال الفترة من في الفترة من 21 ديسمبر العام الماضي حتى 18 يناير الماضي.

وأوضح السباعي - في بيان لوزارة الإسكان اليوم الخميس - أن الموافقة جاءت استجابة لطلبات الحاجزين، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان لإخطار العملاء الذين لم يقوموا باستكمال سداد جدية الحجز.

وأكد نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه سيتم إلغاء التخصيص لمن يتخلف عن استكمال سداد جدية الحجز خلال الفترة المحددة.