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«التضامن»: تنسيق كامل مع «الداخلية» لتيسير إجراءات الحج على المواطنين

نور رشوان
نشر فى : الخميس 5 أبريل 2018 - 2:15 م | آخر تحديث : الخميس 5 أبريل 2018 - 2:15 م

جدد أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي، حرص الحكومة على تيسير كافة إجراءات الحج على المواطنين.
وقال «عبد الموجود»، في تصريحات لفضائية «MBC مصر 2»، اليوم الخميس، إن «هناك تنسيق وتعاون مستمر بين كافة الجهات المنظمة للحج بالدولة»، مشيرًا إلى تنسيق وزارة التضامن مع وزارة الداخلية من خلال بوابة الحج الموحدة؛ لتيسير الإجراءات على المواطنين.
وأوضح أن «بوابة الحج الموحدة تعتبر بمثابة منظومة متكاملة، تساهم في التيسير على المواطنين، وتحقيق الشفافية، وتسهيل عملية تسديد الرسوم، ورفع بيانات الحجاج للسفارة السعودية بالقاهرة للحصول على التاشيرات».
وأشار إلى أن «عدم قيام المتقدم لأداء فريضة الحج، والذي سبق له أداء الفريضة خلال الخمسة أعوام الماضية، بسداد مبلغ قدره ألفين ريال سعودي، يعتبر بمثابة تنازل منه عن الطلب الذي تقدم به»، موضحًا أن «هذه الرسوم تم تطبيقها تنفيذًا لتعليمات المملكة العربية السعودية».


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