رئيس مجلس النواب المغربي: الفلسطينيون يواجهون حلقة جديدة من إرهاب دولة الاحتلال

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أدان رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ذكرى يوم الأرض من قتل لأبناء الشعب الفلسطيني، واعتبر ما ارتكبته دولة الاحتلال «حلقة جديدة من إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل».

وطالب المالكي في كلمة ألقاها خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربى، بمقر مجلس النواب، صباح اليوم، المجتمع الدولي بـ«توفير الحماية العادلة للشعب الفلسطيني من أجل توفير ضمانات لحقه المشروع في قيام دولته الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف، وإجراء تحقيق نزيه ومحايد بشأن المجزرة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال».

كما شدد على أهمية «وجود استراتيجية عربية لخوض معركة مصيرية دفاعا عن فلسطين».

وأشاد المالكي بدور رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال في تمثيله للمجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، ودفاعه عن الحقوق الفلسطينية، مشيرا إلى تحقيق عبد العال انتصارا للقضية الفلسطينية برفض الاتحاد البرلماني الدولي قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس.

وقال المالكي إن الاتحاد البرلماني العربي «يوفر أرضية للتعاون والتنسيق والتضامن من أجل القضايا العربية،والتواصل مع الأحرار والضمائر الحية على مختلف الأصعدة»، مشددا على أهمية «إنشاء مقر للاتحاد البرلماني العربي لتيسير عمله»، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب اللبناني على استضافة مقر الاتحاد خلال الفترة الماضية.

وتابع رئيس مجلس النواب المغربي: «إن مصر تملك مكانة استراتيجية في عمقها العربي يجعلها حصنا واقيا للأمة العربية وداعما لوحدة الصف العربي».

وهنأ المالكي الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقة الشعب المصري في قيادته وإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية.

وأضاف: «نحيي شعب مصر الشقيق وقيادته الوطنية وعلى رأسها االمشير عبد الفتناح السيسي الذي نهنئه على ثقة شعبه والإرادة الشعبية التي انتخبته من مختلف مكونات الشعب المصري».

وقال إن المؤتمر «يشكل محطة نوعية في العمل العربي ودعم الممارسة الديمقراطية في الوطن العربي»، مشددا على ضرورة «رفض كل التدخلات الخارجية التي تفجر الصراعات وتعمق اليأس والتطرف والإرهاب».

كما ندد رئيس مجلس النواب المغربي بـ«العمليات الإرهابية الآثمة التي استهدفت مصر وبلدانا أخرى مثل السعودية التي كانت عرضة لصواريخ استهدفت أماكن مقدسة منها مكة المكرمة».

واختتم كلمته، بإعلان إدانة الاتحاد البرلماني العربي الجماعية لظاهرة الإرهاب بكل أشكاله والتي تستهدف الأمة العربية ومقومات وأسس استقرارها، على حد تعبيره.