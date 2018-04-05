رفع درجة الاستعدادات القصوى للاحتفال بشم النسيم ببني سويف

وجه المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف برفع درجة الاستعداد وتكثيف العمل بجميع القطاعات الخدمية والمرافق وتواجد المسئولين التنفيذيين بين المواطنين بشكل دائم استعدادا لأعياد شم النسيم وعيدالقيامة المجيد بالإضافة إلى توجيه باعداد خطة عمل محكمة واضحة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية وتحديد الآليات اللازمة للتعامل مع هذه المواقف أولاً بأول كنظام دائم وحالة عامة وليست استثنائية مرتبطة فقط بالمواسم والأعياد.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المجلس التنفيذي بحضوراللواء خميس أبو الفضل السكرتيرالعام المساعد، فضلا عن التنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن وووكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية، وذلك لاستعراض الموقف المالي والتنفيذي للعام المالي الحالي 2017/2018 في الفترة من 1/7/2017 حتى 1/4/2018 لمشروعات الخطة الإستثمارية للانفاق على أنشطة مد وتدعيم الكهرباء ورصف طرق وتحسين البيئة والنظافة العامة والأمن والاطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

كما شدد المحافظ على أهمية التواصل الدائم بين غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وذلك لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها من خلال التنسيق مع غرف العمليات الفرعية المشكلة المديريات والمصالح الحكومية كما وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات الحيوية خاصة بالمستشفيات مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية؛ لسرعة اتخاذ إجراءات في حالات الطوارئ، فضلا عن تواجد سيارات الإسعاف بالحدائق والمتنزهات والتي من المتوقع أن تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال هذه المناسبة، وتكثيف المراقبة على الأسواق و المحلات وبصفة خاصة محلات بيع الأسماك المملحة، وذلك بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين مع ضرورة رفع وإزالة الإشغالات على مستوى مراكز المحافظة، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وتم تكليف شرطة المسطحات المائية بتشديد الرقابة على مراكب التنزه والمراسى النيلية للتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المحددة لها.

كما كلف المحافظ رؤساء مجالس والقري بالاستعداد الدائم بغرف عمليات الوحدات المحلية والمرور الدوري لضمان وصول السلع والخدمات للمواطنين دون شكاوى بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وعمل تقارير على مدار اليوم بكل المستجدات في كل القطاعات يتم رفعه للمحافظ مباشرة، مع ضرروة تكوين فريق عمل متكامل وعلى تواصل دائم يضم إدارات المتابعة والأزمات والتفتيش المالي والاداري بالتنسيق مع الوحدات المحلية السبع لمواجهة أية محاولات للخروج على القانون من تعديات على أراضي زراعية أو أملاك دولة أو بناء مخالف أو غيرها من المخالفات.