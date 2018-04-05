أورانچ مصر تحصل على قرض مشترك بقيمة 7 مليارات جنيه مصري من تحالف يضم 8 بنوك

أعلنت شركة أورانج مصر، الشركة الرائدة في مجال خدمات المحمول، عن نجاحها في التوصل لاتفاق مع تحالف يضم ثمانية بنوك رائدة لتمويل قرض الشركة بقيمة 7 مليارات جنيه يتم سداده خلال فترة مدتها 7 سنوات (يتم تسويتها بحلول يونيو 2025) بما في ذلك فترة سماح لمدة عامين.

ويأتي هذا الاتفاق بعد أن أعلنت أورانج مصر عن زيادة رأس المال المدفوع، ليصل إلى 15.3 مليار جنيه، وبلغ رأس المال المرخص 20 مليار جنيه.

ومن المقرر أن يتم استخدام القرض لإعادة تمويل القروض الحالية للشركة بمبلغ 4.3 مليار جنيه بينما سيتم استخدام المبلغ المتبقي والبالغ 2.7 مليار جنيه لتغطية النفقات الرأس مالية الجديدة اللازمة لاستكمال تنفيذ شبكة الجيل القادم وتمويل توسعات الشركة المستقبلية بالسوق المحلية.

وفي كلمته خلال الاحتفالية التي أقامتها الشركة ، اكد جان مارك هاريون، الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر "ستساعدنا اتفاقية القرض الجديدة على إعادة تمويل ديوننا وتسريع وتيرة نمونا في السوق علاوة على تحسين أداء الشركة التي ارتفعت مؤشراتها بشكل ملحوظ منذ العام الماضي.".

يذكر أن المؤشرات المالية المجمعة لشركة اورنچ مصر للاتصالات، قد أظهرت خلال 2017 انخفاضاً فى الخسائر بنسبة 35.3% لتبلغ 1.65 مليار جنيه، مقابل خسائر بلغت 2.55 مليار جنيه خلال 2016.