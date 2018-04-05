وزير الآثار يصدر قرارا بتجديد تعيين معاونيه للعام الثاني على التوالي

أصدر وزير الآثار الدكتور خالد العناني، قرارا بتجديد تعيين كل من إيمان زيدان للعمل معاوناً للوزير لتنمية الموارد المالية، والدكتور شريف عبد المنعم للعمل معاوناً للوزير لإدارة المجموعات الأثرية، والدكتور باسم جهاد للعمل معاوناً للوزير لتنمية الموارد البشرية، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، أن ذلك يهدف إلى الارتقاء بمستوي الأداء ورفع كفاءة العاملين بالوزارة، وتنفيذ خطة الوزارة لتنمية مواردها المالية وتطوير سياسة التسويق بها، وذلك في إطار خطة الوزارة لتمكين الشباب للعمل بالمناصب القيادية بما يضمن تحسين وتطوير أساليب العمل الأثري وتقديم خدمات أفضل داخل المتاحف والمواقع الأثرية.