الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي بالفوز ببطولة إفريقيا

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، المتواجد حاليًا في الأمارات للعلاج، على إجراء اتصال هاتفي بمحمد مصيلحي، المدير الفني لفريق الكرة الطائرة للرجال بالنادي، وقدم له التهنئة على الفوز ببطولة إفريقيا للمرة الثالثة عشرة في تاريخ النادي.

وحصد الأهلي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال، التي اختتمت مساء اليوم، الخميس، على الصالة المُغطاة بالأهلي بعد الفوز على طلائع الجيش في المباراة النهائية بثلاثية نظيفة.

وأشاد الخطيب بالأداء الفني الرائع للاعبي الأهلي والسلوك المُتميّز والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، فضلاً عن الروح العالية التي تحلّوا بها منذ البداية إلى أن حصدوا اللقب في النهاية.

وقال رئيس النادي الأهلي، إن فريق الرجال قدم عرضًا جيدًا أمام طلائع الجيش في نهائي البطولة فاستحق الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي والثالثة عشرة في تاريخه.

وأكّد الخطيب على أن فريق الكرة الطائرة تحدى ظروف الإصابات التي عانى منها خلال الفترة الأخيرة، وتوّج باللقب، موضحًا أن اللاعبين قدموا عروضًا رائعة ونتائج جيدة طوال مشوار البطولة، وأدوا بحماس وإصرار نال إشادة وأعجاب الجميع.

وأوضح رئيس النادي الأهلي، أن فريق الكرة الطائرة كان عند حُسن ظن الجماهير منذ انطلاق البطولة إلى أن حصد اللقب في النهاية.