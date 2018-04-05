مركز مطوبس يكرم 88 يتيما بكفر الشيخ

قام اليوم الخميس اللواء عصام رصاص رئيس مركز ومدينة مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ بتكريم 88 يتيما فى الاحتفال الذى أقيم بنادى مطوبس الرياضى، تحت رعاية جمعية تنمية المجتمع، وجمعية الفشل الكلوى بمطوبس، بحضور عادل المسمارى مدير الشئون الاجتماعية، وتضمن الاحتفال مسابقة دينية وثقافية، وتوزيع الهدايا على الأطفال، وفقرات أغانى وإلقاء شعر، ورسم على الوجوه بمشاركة الفنانه أميره جمعه، والفنانه أسماء عبد المنعم، وفقرة الأراجوز وفقرة سؤال وجواب، وفقرة ألعاب مع الأطفال، وتم تقديم الهدايا للأطفال.

وقال رئيس المدينة، إننا جميعا آباء للأطفال الأيتام، وإننا لا نمن عليهم بل ذلك هو حقهم، وأشار إلى أن الدولة لا تترك الايتام بل هى من ترعاهم وهى التى تتولاهم ودائما سوف نظل فى خدمتهم.