«الصحة» تقدم الخدمات الطبية بالمجان لـ32 ألف مواطن بالمناطق النائية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ32 الف و934 مواطن من خلال 28 قافلة طبية تم تنفيذها بـ18 محافظة خلال النصف الأخير من شهر مارس الماضي، يأتي هذا في اطار حرص وزارة الصحة على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة.

وأوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن المحافظات التى تم تنفيذ القوافل بها هي القليوبية، وأسيوط، وكفر الشيخ، والبحيرة، والمنيا، ومطروح، وبورسعيد، والدقهلية، وقنا، والجيزة، والمنوفية، والغربية، وأسوان، والسويس، وبنى سويف، والفيوم، والقاهرة، وسوهاج.

وأضافت "الصادق" أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 234عيادة، مشيرة الى أنه تم إجراء 4 ألاف و 807 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 8 ألاف و952 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعى الصحي لدى المواطنين، لافتة الى أنه تم تحويل 318 حالة الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتامين صحى.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه القوافل تهدف الى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث قامت قوافل محافظة القليوبية بالكشف على 3 ألاف و175 مواطن، وإجراء 374 فحص معملي، وعقد 290 ندوة تثقيف صحي، في حين قامت قوافل محافظة اسيوط بالكشف على 1289 مواطن، واجراء 90 فحص معملي، وعقد 193 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 3 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأضاف "مجاهد" أنه بخصوص القوافل التي تمت بمحافظة كفر الشيخ، فقد تم الكشف على 2964 مواطن، واجراء 305 فحص معملي ، وعقد 2100 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 48 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبالنسبة لمحافظة البحيرة فقامت بالكشف على 2864 مواطن، واجراء 555 فحص معملي، وعقد 515 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 87 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأردف "مجاهد" أنه بمحافظة المنيا، فتم الكشف على 1333 مواطن، واجراء 185 فحص معملي، وعقد 222 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 13 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما بمحافظة مطروح فتم الكشف على 658 مواطن، وإجراء 17 فحص معملي، وعقد 130 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل حالتين الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وتابع "مجاهد" أنه بمحافظة بورسعيد، تم الكشف على 571 مواطنا، واجراء 102 فحص معملي، وعقد 438 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 4 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما محافظة الدقهلية، فتم الكشف على 3 الاف و439 مواطن، واجراء 958 فحص معملي، وعقد 2610 ندوة تثقيف صحي كما تم تحويل 20 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

كما قامت القوافل التى تم تنفيذها بمحافظة قنا، بالكشف على 619 مواطن، وإجراء 14 فحص معملي، وعقد 213 ندوة تثقيف صحي، أما محافظة الجيزة، فتم الكشف على 1443 مواطن، واجراء 240 فحص معملي، وعقد 695 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 11 حالة الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وفي محافظة المنوفية تم الكشف على 1095 مواطنا، وإجراء 236 فحص معملي، كما تم تحويل 6 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبمحافظة الغربية تم الكشف على 3 آلاف و102 مواطن، واجراء 320 فحص معملي.

واستطرد "مجاهد" أن القوافل التى تمت بمحافظة أسوان، قامت بالكشف على 1197 مواطن، واجراء 364 فحص معملي، وعقد 320 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 17 حالة الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما بمحافظة السويس، فتم الكشف على 525 مواطن، وإجراء 113 فحص معملي، كما تم عقد 85 ندوة تثقيف صحي.

وبالنسبة لمحافظة بني سويف، فتم الكشف على 2861 مواطن، واجراء 225 فحص معملي، وعقد 276 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 45 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما محافظة الفيوم فتم الكشف على 1346 مواطن، واجراء 83 فحص معملي، وعقد 145 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 10 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وفي محافظة القاهرة، فتم الكشف على 3 الاف و946 مواطن، واجراء 586 فحص معملي، وعقد 600 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 52 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وأخيرا تم الكشف على 507 مواطن بمحافظة سوهاج، واجراء 40 فحص معملي، كما تم عقد 120 ندوة تثقيف صحي.