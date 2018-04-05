يعتبر تناول الفسيخ و الرنجة من أهم طقوس المصريين في شم النسيم و وأعياد الربيع، ولكن يجب الأخذ في الإعتبار خطورة هذه المأكولات على بعض الفئات كالمرأة الحامل ومرضى الضغط والقلب والأطفال.

تقول الدكتورة شيرين خميس استشاري طب الأطفال، وحديثي الولادة يحذر على الأطفال أقل من 5 سنوات تناول الرنجة والفسيخ لأنها تحتوي على بكتيريا سامة لا تتحملها مناعة الطفل ويمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالتسمم فور تناولها.

وتضيف كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح مما يشكل حملًا على كلي الطفل وتزيد من فرصة الإصابة بإلتهابات مجري البول والفشل الكلوي لا قدر الله.

وعن الأطفال فوق الخامسة من العمر تشير "خميس" إلى أنه مسموح لهم تناول الرنجة بكمية بسيطة بعد التأكد من تاريخ صلاحية الرنجة وشراؤها من مصدر موثوق، والتأكد من عدم وجود أي تغير في اللون، مؤكدة على أهمية أن تنقع الرنجة في الزيت والخل لمدة لا تقل عن ساعتين بعد شويها وتقدم مع البصل الأخضر فهو من مضادات البكتيريا والليمون لتجنب الحموضة في المعدة.

كذلك لابد من تنظيف الرنجة من الأحشاء تماما والحرص على تناول كمية وفيرة من الماء والفاكهة الغنية بالبوتاسيوم كالموز والكانتالوب والبرتقال للمساعدة على إدرار البول.

ما هي بدائل الطعام المناسبة للأطفال في شم النسيم؟

تقول استشاري الأطفال وحديثي الولادة يمكن مشاركة الأطفال دون الخامسة في مأكولات شم النسيم بتحضير البيض المسلوق الملون والذي يحتوى على مادة الكولين المهمة للجهاز العصبي للأطفال، وتقطيع الخضروات بطريقة جذابة، كما يمكن تناول الأسماك لإحتوائه على الأوميجا ٣ الهامة للذاكرة والتركيز للأطفال، وأخيرًا تناول العصائر الطبيعية بألوانها الجذابة.