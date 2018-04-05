الرياض تطالب بوضع ميناء الحديدة اليمني تحت الإشراف الدولى

• الدفاع الجوى السعودى يتصدى لهجوم صاروخى حوثى استهدف خزانات «أرامكو» فى جازان

طالبت السعودية، اليوم، الأمم المتحدة بوضع ميناء الحديدة اليمنى الخاضع لسيطرة المتمردين الحوثيين تحت الإشراف الدولى، وذلك على خلفية الهجوم الذى شنه المتمردون ضد ناقلة نفط سعودية فى البحر الأحمر.

وبعث الوفد السعودى الدائم لدى الأمم المتحدة رسالة إلى الأمين العام، أنطونيو جوتيريش، ورئيس مجلس الأمن، بشأن الهجوم الحوثى ضد ناقلة النفط السعودية.

ودعت السعودية مجلس الأمن فى هذه الرسالة إلى محاسبة الحوثيين وإيران على خرقهما القانون الدولى، مشددة على ضرورة وضع ميناء الحديدة تحت الإشراف الدولى. كما طالبت مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرارى مجلس الأمن 2216 و2231، مؤكدة أن التحالف سيستمر فى تأمين الملاحة الدولية فى باب المندب والبحر الأحمر، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأعلن التحالف العربى فى اليمن، الثلاثاء الماضى، تعرض إحدى ناقلات النفط السعودية لهجوم حوثى بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران.

وتعرض الناقلة لإصابة طفيفة غير مؤثرة، واستكملت خطها الملاحى والإبحار شمالا ترافقها إحدى سفن التحالف البحرية.

فى المقابل، قال محمد الحوثى، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسى الأعلى، فى تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» إن ميناء الحديدة هو ميناء مدنى مكتمل وأكبر دليل على ذلك أن المنظمات الدولية توجد بداخله وتفتح مكاتبها وتضع مخازنها فى الميناء، نافيا اتهامات التحالف العربى حول وجود أسلحة بداخل الميناء، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

إلى ذلك، أعلنت السلطات السعودية، مساء أمس، اعتراض صاروخ بالستى أطلق من اليمن باتجاه منطقة جازان الجنوبية الحدودية، بعد إعلان الحوثيين استهداف خزانات لشركة «أرامكو» النفطية فى المنطقة.

وقال المتحدث الرسمى لقوات التحالف العسكرى فى اليمن، العقيد الركن تركى المالكى إن «قوات الدفاع الجوى السعودية رصدت عملية إطلاق الصاروخ من صعدة فى شمال اليمن باتجاه جازان عند الساعة 21.31 ت.غ بالتوقيت المحلى».

وأضاف فى بيان: «تم اعتراض الصاروخ وتدميره وقد أدى اعتراض الصاروخ لتناثر الشظايا على الأحياء السكنية ولم يرد ما يفيد عن وجود خسائر أو أضرار».

وأكدت شركة أرامكو فى حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» إن مرافقها فى جازان «آمنة وتعمل بشكل طبيعى»، بعدما انتشر على الانترنت مقطع فيديو لحريق قال ناشروه انه صور قرب خزانات تابعة للشركة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكان الحوثيون أعلنوا، فى وقت سابق، عبر قناة «المسيرة» التابعة لهم أن «القوة الصاروخية» التابعة لهم استهدفت بصاروخ بالستى من طراز «بدرــ1» خزانات لشركة «أرامكو» فى جازان.