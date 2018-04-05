مصطفى الفقي: معرض الإسكندرية للكتاب يتبنى القضايا المطروحة في الدولة

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة تعد بمثابة مؤسسة عالمية على أرض مصرية وتهتم بما يحدث في العالم، موضحًا أن معرض الإسكندرية الدولي للكتاب هذا العام يركز على الكتب الوثائقية والنادرة التي تتناسب مع المناخ الثقافي الحالي.



وأضاف «الفقي»، في تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن المعرض يستضيف الجناحين الآسيوي والسعودي، ويتم تحديد موضوع المعرض وفقًا للقضايا المطروحة في الدولة، موضحًا أن جناح الأزهر تناول هذا العام كتبًا عن تجديد الخطاب الديني، إضافة إلى أن الجناح السعودي ضم أنشطة تعكس التطورات التي تحدث في المملكة العربية السعودية حاليًا.



وتابع أن معرض الإسكندرية الدولي يحرص على وجود جناح سور الأزبكية كل عام؛ لاحتوائه الكتب النادرة والقيمة بأسعار تتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن، مشيرًا إلى وجود طبعات شعبية للكتب بأسعار رمزية داخل المعرض.



وافتتح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، الخميس الماضي، معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الـ49، في الفترة من 29 مارس حتى 10 أبريل الجاري، بحضور قيادات المحافظة ومندوب عن شيخ الأزهر وآخر عن جامعة الدول العربية.