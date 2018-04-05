بدء الاجتماعات المغلقة لمناقشة أزمة «سد النهضة»

بدأت صباح اليوم، في العاصمة السودانية الخرطوم فعاليات الاجتماع التساعي بشان سد النهضة الذي ضم وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة المخابرات في كل من مصر والسودان وإثيوبيا.

وفي مستهل أعمال الاجتماعات رحب وزير الخارجية السوداني البروفسور إبراهيم الغندور برؤساء الوفود المشاركة والوفود السياسية والفنية المرافقة، وقال إن الاجتماع سيستمر طوال اليوم، معربا عن أمله في التوصل إلى تفاهمات بين الدول الثلاث.

وأعرب عن ثقته في أن يكون الإعلام عاملا مساعدا للوصول إلى توافق عظيم بين الدول الثلاث العظيمة ذات التاريخ العريق، موضحا أنه عقب كل جلسة سيكون هناك عرض لأهم ما تم التوصل اليه خلالها.

وبعد انتهاء الجلسة الافتتاحية عقدت وفود الدول الثلاث اجتماعا مغلقا لتذليل العقبات والوصول إلى تفاهمات حول سد النهضة.