أبو الغيط للبرلمان العربي: نقل سفارة واشنطن إلى القدس «يهدف لواقع غير قانوني»

أمين عام الجامعة العربية: تعليق أمريكا جزءا من معونتها للفلسطينين يزيد معاناتهم

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن قرار نقل السفارة الأمريكية لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي من تل أبيب إلى القدس، جاء «بهدف خلق واقع غير قانوني».

وأكد أبو الغيط حق الفلسطينين في إقامة الدولة الفلسطينية وفقا لحدود عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيدا بموقف البرلمان الدولى، الرافض للمساس بالوضعية القانونية للقدس.

وأضاف في كلمته أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، اليوم، وألقاها نيابة عنه السفير محمد جواد، أن التحديات التي تمر بها الأمة العربية «مازالت صعبة، وهو الأمر الذى يفرض على الجميع مواصلة العمل المشترك».

كما استنكر أبو الغيط قرار الإدارة الأمريكية بتعليق جزء من معونتها لفلسطين «الأمر الذي يزيد معاناة الشعب الفلسطيني».

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن «التحديات التي تواجها الأمة العربية، من تدخل أجنبى، ومحاولات للعبث في استقرارها ومقدرات شعوبها، يتطلب مواجهتها والتصدى لها، وكذلك مواجهة الفكر المتطرف الذى يتغذى على نيران الأزمات».

وشدد أبو الغيط على ضرورة التضامن العربى لمواجهة تلك التحديات من خلال جهد عربى منظم وآليات قابلة للتنفيذ، مؤكدا على دور البرلمانات العربية في تلك المواجهة.

كما أشاد بـ«الموقف العربى الحازم الذي أقر بالتدابير الجماعية اللازمة للتصدى للتنظيمات الإرهابية»، مضيفا: «لابد من تفعيل الأطر القانونية لمكافحة الإرهاب، وكذلك تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وباقى الجهود الدولية».

واختتم أبو الغيط كلمته بالتأكيد على دعم الجامعة العربية، لجهود مصر في حربها ضد الإرهاب، ومواصلتها جهود التنمية، مهنئا العراق بـ«انتصاره على داعش وتحريره من دنس الإرهاب والبدء في بناء الدولة».