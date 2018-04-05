«المقدم»: تنامي الإرهاب والحركات المسلحة بالدول العربية يزعزع استقرارها

قال سعيد المقدم، رئيس وفد اتحاد مجلس الشورى المغربى فى مؤتمر الاتحاد البرلمانى العربى: "نحن فى شمال أفريقيا جزء لا يتجزأ من وطننا العربى، ونتقدم بكل الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية ممثلة فى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المصرى على كرم الضيافة وحسن التنظيم، ونتقدم بالشكر للحبيب الملكى رئيس الاتحاد البرلمانى العربى ورئيس مجلس النواب المغربى وعلى حصيلة مشاركاته وأنشطته طوال رئاسته للاتحاد لمدة سنة، والشكر موصول للجامعة العربية والوفود المشاركة".

وتابع سعيد المقدم فى كلمته خلال فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلمانى العربى، المنعقد بمقر مجلس النواب المصرى، قائلا: "واقع بلداننا العربية والإسلامية الراهن يؤكد على معاناتها من تأخر فى تجسيد مبادىء وحدتها، وانسجامها والتكامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، علاوة على محاولة زعزعة استقرارها ونموها بفعل تنامي ظاهرة الإرهاب والحركات المسلحة وما تقوم به من عمليات إجرامية بربرية".

واستطرد: "أيضا ما يقوم به الاحتلال الصهيونى فى أرض فلسطين من انتهاكات ومجازر أمام صمت رهيب من المجتمع الدولي، مما شجع على تدهور أوضاعها، مما يتطلب موقف دولى وعربى لمواجهة هذه الانتهاكات والتصدى لها، ولابد من تجسيد المبادىء الديمقراطية وحكم دولة القانون، ولابد من التوحد لمواجهة الإرهاب والجماعات الظلامية المسلحة، حتى يتحقق الأمن والسلام والاستقرار فى المنطقة العربية".

وقال: "فى الجانب الاجتماعي والإنساني، أكثر من نصف السكان من الشباب ولكن لا يزال بعيد عن مواقع اتخاذ القرار، كما أن الأمر الذى يدعونا أكثر إلى تجاوز هذه المعضلات، وتفكير جديد قائم على تغير بناء والانتقال إلى مرحلة الابتكار، كون التكنولوجيات والأساليب الابتكارية الحديثة تساعد على بناء دول قوية وتطوير الأهداف وتحقيقها، وفى الدول العربية مطالبة أكثر من أى وقت مضى بتفعيل دورها وجهدها لمقاومة كافة أشكال التطرف والإرهاب".

وأكد ممثل اتحاد مجلس الشورى المغربى، على ضرورة التكاتف والتعاون العربى بما يحقق المصالح العربية المشتركة، وتعزيز التعاون فى كل المجالات.