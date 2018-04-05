الآلاف يشيعون ضحايا تصادم طريق سوهاج الصحراوي بإسنا

اتشحت قرى مركز إسنا، جنوبى الأقصر بالسواد أثناء عودة أبنائهم في صناديق، إثر حادث أليم حيث استقبلت إسنا، وشيعت جنازات 19 شخصا من أبنائها الذين لقوا مصرعهم في حادث التصادم المروع، الذى وقع فى ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، بطريق سوهاج الصحرواى الشرقى، وأسفر عن مصرع 20 شخصا وإصابة اثنين.

حيث ودعت قرية النمسا، خمسة من أبناء أسرة واحدة كانوا قد لقوا مصرعهم فى الحادث، فيما شهدت قرى الدقيرة والدير والقرايا والمساوية والعضايمة مواكب جنائزية حاشدة لتشييع جثامين أبناء تلك القرى.

وعم الحزن القرى المنكوبة بعد سماع المواطنين لخبر مصرع 19 من أبنائها الذين كانوا قادمين من القاهرة فى أتوبيس اصطدم بسيارة نقل.

حيث تجمع الآلآف على مداخل القرى ، فى انتظار جثامين الضحايا طوال ليل الأربعاء ونهار الخميس، وكان من بين المتوفين : فاطمة عبدالرحيم النوبي، صباح عبدالرحيم النوبي، الطفله وردة عبدالله الحمادي، فاطمة عبدالرزاق مغازي، جعفر أحمد محمد سائق السيارة، فراج محسب عبدالرازق، دياب محمود دياب وابنته، محمد طه محمد طه، أحمد حسن، زينب أحمد موسي ، ملك صابر محمد علي، أحمد عبداللطيف أحمد، عبدالفراج رزق إبراهيم.

وكان اللواء حسن محمود، نائب مدير أمن سوهاج،قد تلقى إخطاراً بالحادث من العميد مصطفى إبراهيم، مدير إدارة المرور بالمحافظة.

وأمر اللواء حسن محمود، بدفع سيارات الإسعاف وقوات من الحماية المدنية لموقع الحادث، واستخراج المتوفين والمصابين.

وتبين من معاينة اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية بسوهاج، وقوع حادث تصادم ببين السيارة رقم ص ق ج 6319 محافظة الأقصر والسيارة ق م ص 476 بالمقطورة ص ا ج 276، والتى فر قائدها هاربًا.

كما تبين أن الحادث وقع إثر انفجار الإطار الخلفى الأيمن بالأتوبيس المنكوب، ما أدى اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلابه على الجانب الأيمن وزحفه على الأسفلت حتى اصطدم بسيارة نقل قادمة فى الاتجاه المقابل ونتج عن الحادث وفاة 19 شخصًا بينهم 5 أطفال وإصابة 3 آخر.