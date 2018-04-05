سوهاج تستعد لتحصين المواشى للوقاية من الحمى القلاعية

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة ستبدأ أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2018 للترقيم والتسجيل والتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل الجاري، ولمدة 30 يوما بجميع مراكز وقري المحافظة، وذلك يأتي بالتعاون مع الزراعة والثروة الحيوانية والطب البيطري للوقاية من مرض الحمي القلاعية وحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

ومن جانبه اوضح الدكتور محمد أبو ضيف مدير عام الطب البيطري بالمحافظة أنه تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات المخلتفة داخل وخارج المديرية للوقوف علي آليات تنفيذ أولى الحملات القومية لعام 2018 للتحصين والترقيم ضد مرض الحمي القلاعية، برعاية محافظ الإقليم، وبناء على قرار وزير الزراعة، ونائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش معوقات العمل خلال الحملات السابقة والعمل علي تلافيها بالامكانيات المتاحة خلال الحملات القادمة، موجهين الشكر للدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج علي دعمه المستمر لحملات الطب البيطري.

وشدد المحافظ على الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقري وجميع الجهات المعنية بضرورة التنسيق مع مديرية الطب البيطري وتقديم الدعم اللازم للحملة، والعمل علي حث المواطنين للقيام بتحصين الحيوانات ضد مرض الحمي القلاعية، لتحقيق اهداف الحملة القومية للوصول الي النتائج المرجوة وحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة.