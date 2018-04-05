حبس رئيس تحرير موقع «مصر العربية» 15 يوما

قررت نيابة الدقي، اليوم، حبس تحرير موقع مصر العربية الإلكتروني عادل صبري، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المحظورة، ونشر أخبار كاذبة.

ووصل صبري صباح اليوم، لمقر محكمة شمال الجيزة بشارع السودان وسط حراسة أمنية مشددة، وبحضور عدد من الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، والمحامين الحقوقيين.

وواجهت النيابة "صبري" بتحريات الأمن الوطني في القضية التي نسبت له الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة ونشر وإذاعة أخبار كاذبة.

وقررت نيابة الدقي، أمس الأربعاء، حجز "صبري"، 24 ساعة، لحين ورود تحريات الأمن الوطني في اتهامه بإدارة موقع إلكترونيا دون ترخيص، بعدما مثل أمام المستشار حسن علي مدير نيابة الدقي، لنحو 4 ساعات بحضور أعضاء مجلس النقابة محمد سعد عبدالحفيظ مدير تحرير الشروق، وجمال عبدالرحيم وعمرو بدر ومحمود كامل، وعدد من المحامين.

وأعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق، تفاصيل ضبط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكتروني، مؤكدة أن إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات، وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني أكدت أن عادل صبري (56 عاما)، رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكتروني، أدار موقعا إلكترونيا تحت مسمى (موقع مصر العربية الإلكتروني) دون ترخيص بالمخالفة للقانون.