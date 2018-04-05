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«إسماعيل» يبحث مع «بدوي» خطة إعادة هيكلة مصانع وشركات القطاع العام

كتبت- آية أمان:
نشر فى : الخميس 5 أبريل 2018 - 2:30 م | آخر تحديث : الخميس 5 أبريل 2018 - 2:30 م

عرض وزير قطاع الأعمال العام، خالد بدوي، تقريراً موسعاً على رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، يتضمن عدد من ملفات عمل الوزارة فى الفترة الحالية.

كان رئيس الوزراء قد اجتمع ببدوي، اليوم، لبحث مستجدات عمل الوزارة من بينها خطة إعادة هيكلة مصانع وشركات قطاع الأعمال العام، وخطط تطوير فندق شيبرد، الذي يجري حالياً التفاوض بشأنه مع بعض المستثمرين العرب للدخول في شراكة لتطويره ليكون على أعلى مستوى بما يرقى بمستوى الفنادق العالمية.

وشدد إسماعيل على أهمية الدفع بكافة سبل الاهتمام لتطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وتذليل العقبات التي تواجهها لما يسهم فيه هذا القطاع الهام من دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير المزيد من فرص العمل.


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