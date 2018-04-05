ــ إيهاب عبدالعال: الأزمة ستكبد الشركات خسائر فادحة.. وعدد المعتمرين انخفض إلى أقل من النصف

ــ مجدى صادق: اللجنة العليا للحج والعمرة ضللت الوزيرة وعرضت المشكلة بشكل خاطئ

قالت شركات سياحة إن أزمة تكدس المصريين الراغبين فى أداء العمرة أمام فروع شركة «تسهيل» المفوضة من وزارة الخارجية السعودية لمنح التأشيرات فى مصر «ما زالت مستمرة» رغم تدخل رانيا المشاط وتصريحاتها بأن «جزء كبير من الأزمة تم حله».

ويتكدس المواطنون أمام فروع «تسهيل» فى ظل استمرار تطبيق إجراء أخذ البصمة الحيوية للمسافر (بصمة العين) قبل منحه التأشيرة، وهو إجراء يتم تطبيقه لأول مرة خلال العام الحالى، ويتم بينما لا يستوعب عدد الفروع القليل للشركة كثافة المتقدمين للحصول على التأشيرة، كما تتعدد حالات توقف تقديم الخدمة نتيجة «تعطل السيستم».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة السياحة فى بيان صدر الاثنين الماضى، إنها تواصلت مع الخارجية المصرية، والقائم بأعمال السفير السعودى لإلغاء الإجراء الخاص بإلزام المعتمرين بأخذ البصمة الحيوية فى مراكز تسهيل فى مصر والاكتفاء بالإجراء المماثل الذى يتم فى المملكة العربية السعودية، مؤكدة أنها تجتهد لإنجاح موسم العمرة لهذا العام وتفادى تحميل الشركات خسائر بسبب إلغاء تذاكر الطيران أو حجوزات الفنادق بالسعودية.

كما أصدرت لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، والمعينة من قبل الوزيرة، بيانا فى نفس اليوم، أكدت فيه أنه «فى أعقاب تدخل وزارة السياحة تم حل جزء كبير من الأزمة وأن هناك متابعة مستمرة لحل كل المشكلات المتعلقة بهذه الأزمة».

«الأزمة مستمرة والتكدس مستمر وشركات السياحة ستتكبد خسائر فادحة نتيجة فشل الكثيرين فى الحصول على التأشيرة وبالتالى إلغاء السفر وما سيترتب على ذلك من إلغاء حجوزات طيران وفنادق بغرامات ستتحملها الشركات»، قال ايهاب عبدالعال، عضو غرفة شركات السياحة، منتقدا تأخر وزراة السياحة فى التدخل.

وأوضح عبدالعال: «كان يجب على الوزارة أن تطلب تأجيل تنفيذ إجراء بصمة العين للعام المقبل نظرا لقصر فترة موسم العمرة لهذا العام».

وأشار إلى أن الأزمة الحالية نتج عنها انخفاض عدد المعتمرين إلى نحو 110 آلاف فقط منذ بدء الموسم حتى الآن، مقارنة بـ 320 ألفا فى نفس الفترة من العام الماضى، متوقعا ألا يتمكن سوى 300 ألف مصرى فقط من أداء العمرة هذا الموسم وهو عدد أقل من نصف عدد المعتمرين فى العام الماضى، كما أنه اقل من العدد الذى حددته وزراة السياحة عند 500 ألف معتمر.

من جهته، قال مجدى صادق عضو غرفة شركات السياحة، إن إجراء البصمة الذى تصر شركة تسهيل على تنفيذه «غير معمول به فى دول العالم الأخرى»، كما لا تعترف به وزارة الداخلية السعودية التى تعيد أخذ البصمة مجددا لدى وصول الزائر إلى أراضى المملكة.

وتسهيل شركة تأسست عام 2012 ويقع مقرها الرئيسى فى الإمارات، وحصلت على تفويض من وزارة الخارجية السعودية لإدارة طلبات تأشيرات السفر للمملكة.

وتابع صادق: «وزيرة السياحة تدخلت فى الوقت المناسب لإلغاء إجراء غير ذى جدوى من الأساس»، وناشد الوزارة للعمل على منع تحصيل ١٥٠ جنيها مصريا من كل معتمر فى شركة تسهيل عند طلب التأشيرة: هذا الإجراء مخالف للمرسوم الملكى الصادر من ملك السعودية بمجانية تأشيرة العمرة لدى التقدم للحصول عليها للمرة الأولى.

ويرى صادق أن اللجنة العليا للحج والعمرة التى تم تعيينها أيضا من الوزيرة، ضللت المشاط عندما عرضت عليها مشكلة تكدس المواطنين بشكل خاطئ وتعهدوا بالحل بناء على برتوكول وقعوه مع تسهيل.

«اللجنة العليا للحج والعمرة تعمل وفق مصالح بعض الشركات على حساب السواد الأعظم من شركات السياحة»، وفقا لصادق.

تجدر الإشارة إلى أن غرفة شركات السياحة اجتمعت يوم الاثنين الماضى مع ممثلى شركة «تسهيل» وتم توقيع بروتوكول لوضع آلية تكفل حماية المعتمر المصرى وتنفيذ برامج العمرة فى مواعيدها المحددة، وتشكيل لجنة للتنسيق فى هذا الشأن تحت رعاية اللجنة العليا للحج، لتقوم بعرض جميع الإجراءات التى يتم اتخاذها على وزيرة السياحة.