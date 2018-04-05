تحطم طائرة عسكرية أمريكية فى ثالث حادث خلال يومين

لقى قائد مقاتلة إف ــ 16 تابعة لسلاح الجو الأمريكى، اليوم، مصرعه بعد أن تحطمت طائرته فى قاعدة نيليس الجوية فى نيفادا، وذلك فى ثالث حادث تسقط فيه طائرة عسكرية أمريكية خلال يومين.

وقال متحدث باسم القوات الجوية: «لقد كان يوما عصيبا»، مضيفا أن «الطيار كان فى مهمة تدريبية قرب لاس فيجاس حينما تحطمت الطائرة نحو الساعة العاشرة والنصف من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلى»، بحسب رويترز.

وقال سلاح الجو فى بيان إنه «تقرر عدم الإعلان عن اسم الطيار إلى حين إبلاغ عائلته وإن تحقيقا بدأ لمعرفة ملابسات الحادث».

وكانت طائرة هليكوبتر تابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية قد تحطمت أثناء مهمة تدريبية بجنوب ولاية كاليفورنيا، الثلاثاء الماضى، ويعتقد أن أفراد طاقمها الأربعة لقوا حتفهم.

ولم ترد تفاصيل عن طبيعة المهمة التدريبية سوى أنها كانت روتينية وجرت فى صحراء إل سنترو بكاليفورنيا على بعد نحو 161 كلم شرقى سان دييجو.

وفى اليوم نفسه، تحطمت فى جيبوتى طائرة أخرى تابعة لمشاة البحرية الأمريكية، إلا أن قائدها فى حالة مستقرة.