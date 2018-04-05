قال حاتم عبد السلام، والد الطالبة المصرية «مريم»، التي توفيت بعد الاعتداء عليها في بريطانيا، إنه فكر في التنازل عن القضية حتى يُسمح بدفنها، معقبًا: «نحن لا ننام، حق الدفن مهم».



وأضاف «عبد السلام»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أمس الأربعاء، أن الشرطة البريطانية أخبرته حين وفاة «مريم» أن فترة التشريح ستكون خلال ثلاثة أسابيع كحد أقصى، معقبًا: «وبناء على ذلك وافقنا، لكن بعد 10 أيام الشرطة قالت إن التشريح سيستغرق من 8 إلى 12 أسبوعًا».



وتابع أن الفتيات المعتديات مُطلَق سراحهن في الفترة الحالية، لأن الشرطة البريطانية أخذت أقوالهن وتركتهن، مستطردًا: «إلى هذا الوقت لم نستطع الحصول على التصريح بالرغم من مساندة الدولة المصرية لنا في تلك القضية، تعبنا ووضعنا صعب».



وأوضح أن لجنتي الطب الشرعي المصرية والإيطالية كانتا من المفترض أن تعملا خلال هذا الأسبوع، إلا أننا أُخبرنا أن عملهما سيكون في 11 من الشهر الجاري، مؤكدًا أنهم لم يوضحوا السبب.



واستطرد أنه سيذهب، اليوم الخميس، لهيئة الطب الشرعي البريطانية للحديث معهم بشكل مباشر عن سبب التعنت وتأخير عمل لجنتي مصر وإيطاليا.



يذكر أن الفتاة تعرضت لحادث اعتداء، في مدينة «توتنجهام» البريطانية، نتج عنه إصابتها بغيبوبة من جانب مجموعة من الفتيات، وسجلت الواقعة على كاميرات إحدى الحافلات التي شهدت جزء من وقائع الاعتداء عليها.



وأعلن السفير ناصر كامل، سفير مصر بلندن، وفاة الطالبة المصرية «مريم»، بعد أيام من الاعتداء عليها بالضرب.



