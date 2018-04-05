وحيد حامد: لا يمكن التصالح مع «الإخوان أعداء الوطن»

قال الكاتب والسيناريست وحيد حامد، إنه لا يمكن التصالح مع «جماعة الإخوان الإرهابية»، ولا يمكن أن تتعاون الدولة المصرية معها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن جميع محاولات إصلاح أفكار هذه الجماعة من خلال مفكرين ورجال السياسة لم تفلح على مدار 90 عامًا.



وأضاف «حامد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مع الإعلامي أحمد موسى، مساء الأربعاء، أنه لا يمكن التعاطف أو التفاهم مع من يحمل السلاح في وجه الوطن، متابعًا: «مفيش حاجة اسمها متعاطف مع الإخوان وأي حد مؤيد لتفكيرهم الإرهابي تبعهم، ومش هنتفاوض مع أعداء الوطن».



وأوضح أنه لا يتفق مع رأي الإعلامي عماد الدين أديب، ضيف البرنامج، بشأن التعاطف مع الجماعة، معقبًا: «مينفعش نمسك العصاية من النص، والموضوع محسوم جماعة الإخوان إرهابية وضيعوا البلد لمدة 90 عام، وماينفعش نتعاطف معاهم».