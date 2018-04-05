الخطيب يهنئ فريق كرة اليد بالأهلي بالفوز على الزمالك

قدم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي التهنئة للفريق الأول لكرة اليد بالنادي، بعد الفوز على الزمالك 21- 18، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الدورة المجمعة الأولى لنهائيات بطولة الدوري.

وطالب رئيس النادي الأهلي لاعبي الفريق بإغلاق صفحة الفوز على الزمالك والتركيز والاستعداد الجيد للبطولات المقبلة، وأبرزها بطولة السوبر الإفريقي أمام الزمالك يوم 12 من أبريل الجاري، وكذلك بطولة إفريقيا.

وطالب الكابتن الخطيب المتواجد في الإمارات حاليًا للعلاج لاعبي كرة اليد بالأهلي بالاستعداد الجيد للبطولة الإفريقية، التي يُنظمها النادي وتنطلق يوم 13 من أبريل الجاري على الصالة المُغطاة بالأهلي، من أجل التتويج بها لاستكمال مسيرة الانتصارات التي يحققها فريق اليد، وكذلك الألعاب الجماعية بالنادي.

وأكد رئيس النادي الأهلي ثقته في لاعبي فريق كرة اليد بالنادي والجهاز الفني، بقيادة عاصم حماد، والجميع في الفريق وقدرتهم على مواصلة النتائج الجيدة، والفوز بالبطولة الإفريقية لإسعاد جماهير الفريق العريضة التي تُساند الأهلي في كل مكان.