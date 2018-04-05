ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الماشية بالبحيرة

تمكنت مباحث البحيرة برئاسة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بالاشتراك مع الأمن العام من ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة الماشية بمدن ومركز المحافظة.

البداية تلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير امن البحيرة اخطارا من اللواء عبد الغفار الديب رئيس مباحث المديرية، يفيد تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبوالمطامير من ضبط سيارة محملة بـ7 رؤوس ماشية صغيرة أبقار، يستقلها كل من حمزه ر ش ح، 27 سنة، عاطل، وعاطف ش ح، 49 سنة، عاطل، ومحمد ص ع م، 28 سنة، عاطل، ومقيم مركز دشنا قنا.

وبمناقشة المتهمين اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الماشية وأضافوا بأن الماشية المضبوطه بحوزتهم قاموا بسرقتها من مسكن المدعو صبحي م م، مقيم بناحية قرية أم جعفر دائرة مركز كفر الشيخ، والمُحرر بشأنها المحضر جنح مركز شرطة كفر الشيخ.

وباستدعاء مالك الماشية المضبوطة بحوزة المتهمين تعرف عليها، وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة أبو المطامير وجاري العرض على النيابة العامة.