فاروق الباز: مصر تسير على الطريق الصحيح بعد نصف قرن من الجمود الفكري

قال العالم المصري فاروق الباز، إن الدولة المصرية تسير الآن على الطريق الصحيح، وتنتهج خطوات سليمة تحتاج للتنفيذ السريع، مشيرًا إلى أن مصر عانت منذ نصف قرن من الجمود الفكري وانفصال الحكومة عن الشعب.



وأضاف «الباز»، في لقائه ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، مساء الأربعاء، أن الفترة المقبلة تحتاج إلى الاهتمام بطاقة الشباب؛ لأنهم أساس استمرار ودعم عمليات التنمية، وللمشاركة في مشروعات الزراعة والصناعة والتجارة، موضحًا أنه يجب العمل على التنمية من جنوب النوبة إلى شمال المتوسط وعدم تهميش أي قطعة أرض مصرية مرة أخرى.



وأوضح أنه يجب الاهتمام بالزراعة، خاصة وأن مصر من أكثر الأراضي خصوبة في العالم، والفلاح المصري له العديد من الإنجازات على مدار التاريخ، متابعًا أن الزراعة تعد أساس الصناعات التي تتجه الدولة لإقامتها حاليًا، وأن من لا يزرع وينتج لا يستحق الاحترام.



وتابع أن الدولة المصرية عانت من تطبيق الاشتراكية الخاطئة وتعيين أهل الثقة بدلًا من أهل الخبرة منذ عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، مشيرًا إلى أنه يجب التركيز على الكفاءات والقيادات الشبابية في الفترة المقبلة.