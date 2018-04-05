4 ملايين مولود فى انتظار موافقة «المالية» لإضافتهم على بطاقات التموين

-مصدر: المصيلحى قدم مذكرة لمجلس الوزراء لفتح باب القيد مع بداية السنة المالية الجديدة.. والإضافة ستكلف الدولة المليارات.. ومواطنان لـ«السيسى»: عايزين حلاوة فوزك بالرئاسة

قال مصدر بوزارة التموين، إن الوزير على المصيلحى تقدم بمذكرة إلى مجلس الوزراء للمطالبة بفتح باب إضافة المواليد على البطاقات التموينية، مع بداية السنة المالية الجديدة فى شهر يوليو المقبل، وأنهم فى انتظار موافقة وزارة المالية على الإضافة لتوفير الميزانية المطلوبة لافتا إلى أن عدد المواليد المنتظر إضافتهم، وفق الحصر المبدئى يبلغ نحو 4 ملايين.

وأضاف المصدر أنه يتم تحديث قاعدة بيانات المواطنين المقيدين على البطاقات الذكية باستمرار، مع حذف المتوفين والمسافرين خارج البلاد والأسماء المكررة، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من تنقية البطاقات هى حذف غير مستحقى الدعم ستوفر مليارات للدولة يمكن الاستفادة منها فى إضافة المواليد على البطاقات.

واشتكى عدد من المواطنين من عدم فتح باب إضافة المواليد حتى الآن، وذكرت ماجدة سليم، موظفة، لديها 4 أبناء ولم يتم إضافتهم على بطاقة التموين حتى الآن، أنها تضطر لشراء الخبز بالسعر الحر لعدم قدرتها على صرف حصة الخبز أكثر من المحددة لها على البطاقة.

وقال محمود السيد، موظف بالقطاع الخاص: «إضافة المواليد على البطاقات سيساهم فى توفير السلع المدعمة لهم، مضيفا: «لدى خمسة أبناء، ومقيد على البطاقة اثنين فقط منهم، وفى حاجة لإضافة الآخرين»، مضيفا: «نتمنى من الرئيس بمناسبة فوزه فتح الإضافات حلاوة منه للشعب».